2019-08-15T09:14:41+03:00
Происшествия

«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь

Авиакомпания перестраивает свое расписание [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – СимферопольФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

После экстренной посадки самолета А-320 авиакомпания «Уральские авиалинии» готовит резервный самолет для пассажиров рейса МоскваСимферополь и перестраивает расписание. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

«Мы сейчас занимаемся перестройкой расписания. Конечно, будет резервный борт. И, я думаю, что за пару дней мы расписание восстановим», - передает слова Скуратова агентство «Интерфакс-Урал».

Несмотря на сообщения о том, что после жесткой посадки лайнера 10 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, Скуратов сообщил, что по его данным пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, около 6:20 самолет А-320 рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Причиной стало попадание птицы в двигатель лайнера. На борту находилось более 200 человек, все были эвакуированы.

«Все, мы падаем, держитесь»: видео пассажиров самолета после приземления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Момент столкновения самолета со стаей чаек в Жуковском попал на видео
«Папа, у нас на крыле огонь»: пассажиры самолета А-321 не верят в версию про попавшую в двигатель птицу
При аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топлива
Российские ученые разработали программу по розыску опасного контента в соцсетях
Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в Жуковском
Минэкономразвития собрал требования к ресторанам в «Белой книге»
Эксперт по защите прав пассажиров: Даже если люди не пострадали, они могут рассчитывать на компенсации морального ущерба
Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета
Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево
Россияне стали чаще брать в добрые руки беспородных кошек и собак
Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском
Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети
Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"
По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело
Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные
Пилот прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковско
Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском