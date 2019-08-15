«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь
После экстренной посадки самолета А-320 авиакомпания «Уральские авиалинии» готовит резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь и перестраивает расписание. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.
«Мы сейчас занимаемся перестройкой расписания. Конечно, будет резервный борт. И, я думаю, что за пару дней мы расписание восстановим», - передает слова Скуратова агентство «Интерфакс-Урал».
Несмотря на сообщения о том, что после жесткой посадки лайнера 10 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, Скуратов сообщил, что по его данным пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, около 6:20 самолет А-320 рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Причиной стало попадание птицы в двигатель лайнера. На борту находилось более 200 человек, все были эвакуированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU