Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-15T10:00:23+03:00

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Частный самолет рейса Москва - Самара благополучно совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево по причине отказа гидросистемы на борту воздушного судна.

- Благополучно приземлился, - сказали "КП" в аэропорту "Шереметьево".

Лайнер компании Global Jet вылетел из Москвы и направлялся в Самару, но пилот запросил аварийную посадку. По предварительной информации, отказала гидросистема. В "Шереметьево" экстренно подготовили пожарные машины, приехали медики. Но самолет самостоятельно приземлился, никто не пострадал.

По имеющимся данным, на борту самолета было три члена экипажа и четыре пассажира.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru,в четверг, 15 августа, около 6:20 самолет А-320 «Уральских авиалиний» рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Причиной стало попадание птицы в двигатель лайнера. На данный момент «Уральские авиалинии» перестраивают свое расписании и ищут резервный самолет для пассажиров. Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что такое бывает крайне редко.

ИСТОЧНИК KP.RU