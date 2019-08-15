Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево
Частный самолет рейса Москва - Самара благополучно совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево по причине отказа гидросистемы на борту воздушного судна.
- Благополучно приземлился, - сказали "КП" в аэропорту "Шереметьево".
Лайнер компании Global Jet вылетел из Москвы и направлялся в Самару, но пилот запросил аварийную посадку. По предварительной информации, отказала гидросистема. В "Шереметьево" экстренно подготовили пожарные машины, приехали медики. Но самолет самостоятельно приземлился, никто не пострадал.
По имеющимся данным, на борту самолета было три члена экипажа и четыре пассажира.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru,в четверг, 15 августа, около 6:20 самолет А-320 «Уральских авиалиний» рейса Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Причиной стало попадание птицы в двигатель лайнера. На данный момент «Уральские авиалинии» перестраивают свое расписании и ищут резервный самолет для пассажиров. Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что такое бывает крайне редко.
ИСТОЧНИК KP.RU