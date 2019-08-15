2019-08-15T10:02:30+03:00
Происшествия

При аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топлива

Загоревшийся двигатель воздушного судна отвалился в поле [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топливаПри аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топливаФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Утечка топлива из самолета А-320 рейса СимферопольМосква, совершившего экстренную посадку в аэропорту «Жуковский», была устранена, но загоревшийся двигатель воздушного судна остается дымиться на борту.

«Самолет был заправлен 16 тоннами топлива, он израсходовал всего 500 литров. При аварийной посадке началась утечка топлива, на данный момент она устранена. Могло вытечь до тонны топлива», - передает ТАСС слова источника.

По словам источника агентства, двигатель самолета отвалился на три метра и дымится в поле, где его заливают пеной.

Напомним, около 6:20 самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Причиной стало попадание птицы в двигатель лайнера. На борту находилось более 200 человек, все они были эвакуированы. По последним данным не менее 23 человек пострадали, в том числе девять детей.

Пассажир самолета А-321 рассказывает о своем спасении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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