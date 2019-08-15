2019-08-15T09:19:29+03:00
Происшествия

Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском

Травмы получили свыше 20 пассажиров севшего в поле лайнера Airbus 321
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших при жесткой посадкеВсе ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших при жесткой посадкеФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Больницы, расположенные ближе всего к месту аварийной посадки Airbus 321, готовы принять всех пострадавших в результате ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Сайт kp.ru писал, что утром в четверг, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний" с более чем 220 пассажирами на борту вынужден был совершить жесткую посадку прямо в кукурузном поле в Жуковском. Причиной ЧП стало попадание птиц в один из двигателей, который позже загорелся и почти отвалился.

Благодаря грамотным действиям экипажа лайнера рейса Москва-Симферополь, обошлось без жертв, но не менее 23 человек пострадали, в том числе девять детей. Их всех уже госпитализировали.

"Цифры меняются, распределяются те, кому нужна помощь стационара, кому нет. По цифрам информация уточняется, она будет в течение часа меняться. Все ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Момент столкновения самолета со стаей чаек в Жуковском попал на видео
«Папа, у нас на крыле огонь»: пассажиры самолета А-321 не верят в версию про попавшую в двигатель птицу
При аварийной посадке самолета в Жуковском началась утечка топлива
Российские ученые разработали программу по розыску опасного контента в соцсетях
Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в Жуковском
Минэкономразвития собрал требования к ресторанам в «Белой книге»
Эксперт по защите прав пассажиров: Даже если люди не пострадали, они могут рассчитывать на компенсации морального ущерба
Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета
Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево
Россияне стали чаще брать в добрые руки беспородных кошек и собак
«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь
Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети
Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"
По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело
Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные
Пилот прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковско
Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском