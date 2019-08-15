Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском
Больницы, расположенные ближе всего к месту аварийной посадки Airbus 321, готовы принять всех пострадавших в результате ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Сайт kp.ru писал, что утром в четверг, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний" с более чем 220 пассажирами на борту вынужден был совершить жесткую посадку прямо в кукурузном поле в Жуковском. Причиной ЧП стало попадание птиц в один из двигателей, который позже загорелся и почти отвалился.
Благодаря грамотным действиям экипажа лайнера рейса Москва-Симферополь, обошлось без жертв, но не менее 23 человек пострадали, в том числе девять детей. Их всех уже госпитализировали.
"Цифры меняются, распределяются те, кому нужна помощь стационара, кому нет. По цифрам информация уточняется, она будет в течение часа меняться. Все ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.
"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»