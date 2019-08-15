Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-15T09:19:29+03:00

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Больницы, расположенные ближе всего к месту аварийной посадки Airbus 321, готовы принять всех пострадавших в результате ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Сайт kp.ru писал, что утром в четверг, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний" с более чем 220 пассажирами на борту вынужден был совершить жесткую посадку прямо в кукурузном поле в Жуковском. Причиной ЧП стало попадание птиц в один из двигателей, который позже загорелся и почти отвалился.

Благодаря грамотным действиям экипажа лайнера рейса Москва-Симферополь, обошлось без жертв, но не менее 23 человек пострадали, в том числе девять детей. Их всех уже госпитализировали.

"Цифры меняются, распределяются те, кому нужна помощь стационара, кому нет. По цифрам информация уточняется, она будет в течение часа меняться. Все ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726062" frameborder="0"></iframe> "Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

ИСТОЧНИК KP.RU