В самолете рейса Москва-Симферополь произошёл отказ силовых установок
В самолете А-321 рейса Москва-Симферополь «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», произошёл отказ силовых установок, воздушное судно получило серьезные повреждения и не сможет выполнять полет в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«При взлете самолета "Уральских авиалиний", выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя и отказ силовых установок. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов», - говорится в сообщении авиаперевозчика в Instagram.
Напомним, около 6:20 самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Представитель «Уральских авиалиний» сообщил, что причиной происшествия стало попадание птицы в двигатель лайнера. В авиакомпании сообщили, что задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров: Ведут поиски резервного самолета и перестраивают расписание.
Место аварийной посадки самолета в Подмосковье.Александр РОГОЗА
ИСТОЧНИК KP.RU