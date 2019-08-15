В самолете рейса Москва-Симферополь произошёл отказ силовых установок

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-15T10:44:12+03:00

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В самолете А-321 рейса Москва-Симферополь «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», произошёл отказ силовых установок, воздушное судно получило серьезные повреждения и не сможет выполнять полет в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«При взлете самолета "Уральских авиалиний", выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя и отказ силовых установок. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов», - говорится в сообщении авиаперевозчика в Instagram.

Напомним, около 6:20 самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». Представитель «Уральских авиалиний» сообщил, что причиной происшествия стало попадание птицы в двигатель лайнера. В авиакомпании сообщили, что задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров: Ведут поиски резервного самолета и перестраивают расписание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726079" frameborder="0"></iframe> Место аварийной посадки самолета в Подмосковье.Александр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU