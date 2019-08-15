2019-08-15T12:04:51+03:00
Происшествия

Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс

Из 229 купивших билеты полетели только 226 человек
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Самолет приземлился прямо на посевы кукурузыСамолет приземлился прямо на посевы кукурузыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня утром самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье. На рейсе «Москва-Симферополь» возникли неполадки: по предварительной версии в оба двигателя попали птицы. Один мотор отказал, второй работал с сильными неполадками. Тем не менее пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось профессионально посадить самолет, так что вместо трагедии все обошлось испугом и небольшими травмами. В данный момент на месте аварии работают экстренные службы.

Три человека все-же избежали полета на злополучном рейсе, не явившись на посадку. Из 229 купивших билеты, на борту оказались только 226. Кто именно из зарегистрировавшихся это был сейчас выясняется.

Ранее KP.RU опубликовала полный список пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс «Уральских авиалиний».

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: «В самолет попала не одна птица, а целая стая чаек! Там Москва-река и свалки, такое случалось неоднократно»

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СПРАВКА "КП"

Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в "Уральские авиалинии". В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация.

Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпании был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

Эвакуацией из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

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«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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