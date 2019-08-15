СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-15T13:27:44+03:00

Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Летно-исследовательском институте имени М. Громова сообщили, что был проведен осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц

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Перед вылетом А-321 рейса Москва-Симферополь в подмосковном аэропорту Жуковский все технические средства работали в штатном режиме и были проведены необходимые процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц. Соответствующие заявление сделали в Летно-исследовательском институте имени М. Громова, в ведении которого находится служба орнитологической защиты воздушной гавани.

«Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», - говорится в сообщении ЛИИ.

Напомним, около 6:20 самолета А-321 совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». По предварительной информации причиной инцидента стало попадание птицы в двигатель воздушного судна. Как писал ранее сайт kp.ru, в институте сообщили, что система отпугивания птиц аэропорта находилась в рабочем состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726135" frameborder="0"></iframe> Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU