Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме
Перед вылетом А-321 рейса Москва-Симферополь в подмосковном аэропорту Жуковский все технические средства работали в штатном режиме и были проведены необходимые процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц. Соответствующие заявление сделали в Летно-исследовательском институте имени М. Громова, в ведении которого находится служба орнитологической защиты воздушной гавани.
«Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», - говорится в сообщении ЛИИ.
Напомним, около 6:20 самолета А-321 совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». По предварительной информации причиной инцидента стало попадание птицы в двигатель воздушного судна. Как писал ранее сайт kp.ru, в институте сообщили, что система отпугивания птиц аэропорта находилась в рабочем состоянии.
Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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