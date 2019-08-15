2019-08-15T13:27:44+03:00
Происшествия

Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме

В Летно-исследовательском институте имени М. Громова сообщили, что был проведен осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режимеПеред вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режимеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Перед вылетом А-321 рейса Москва-Симферополь в подмосковном аэропорту Жуковский все технические средства работали в штатном режиме и были проведены необходимые процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц. Соответствующие заявление сделали в Летно-исследовательском институте имени М. Громова, в ведении которого находится служба орнитологической защиты воздушной гавани.

«Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», - говорится в сообщении ЛИИ.

Напомним, около 6:20 самолета А-321 совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». По предварительной информации причиной инцидента стало попадание птицы в двигатель воздушного судна. Как писал ранее сайт kp.ru, в институте сообщили, что система отпугивания птиц аэропорта находилась в рабочем состоянии.

Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские специалисты увеличат высоту орбиты МКС на два километра
Посадка самолета "Уральские авиалинии": К медикам обратились 55 человек
Зидан может покинуть "Реал Мадрид"
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Самолет Минобороны США загорелся в Ирландии
Турецкие отели могут отказаться от системы все включено
Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети
В Microsoft признались в прослушке голосовых сообщений пользователей
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"