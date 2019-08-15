При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Система отпугивания птиц подмосковного аэропорта "Жуковский" находилась в рабочем состоянии в момент взлета Airbus А321 "Уральских авиалиний", который позже аварийно сел в поле из-за попадания чаек в двигатели. Об этом сообщили Летно-исследовательском институте имени М. Громова, в ведении которого находится служба орнитологической защиты воздушной гавани.
"Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы", - цитирует ТАСС источник в ЛИИ.
Однако именно попадание чаек в турбины стало причиной их возгорания и последующей аварийной посадки лайнера рейса Москва-Симферополь. Сайт kp.ru писал, что самолет сел на "брюхо" прямо в кукурузном поле утром в четверг, 15 августа. Жертв удалось избежать, но 23 человека пострадали, в том числе пятеро дней. В больнице остается лишь одна пассажирка.
Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: «В самолет попала не одна птица, а целая стая чаек! Там Москва-река и свалки, такое случалось неоднократно»
Предполагается, что птицы, ставшие причиной аварии, прилетели с расположенной неподалеку мусорной свалки. Сотрудники аэродрома давно борются с напастью - даже выкрадывали яйца чаек, но их популяция не уменьшается.
"Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле
ИСТОЧНИК KP.RU
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