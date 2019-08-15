2019-08-15T13:57:54+03:00
Происшествия

Глава Росавиации: решение пилотов Airbus А321 сесть на поле было единственно верным

Александр Нерадько заявил, что экипаж «Уральских авиалиний» заслуживает представления к высоким государственным наградам [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Росавиации: решение пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний» сесть на поле было единственно вернымГлава Росавиации: решение пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний» сесть на поле было единственно вернымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Решение экипажа Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершить экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский было единственно верным решением в сложившийся ситуации. Соответствующие заявление сделал глава Росавиации Александр Нерадько.

«Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации - произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле. Посадка была произведена на удалении примерно 5 км порога ВПП, шасси было убрано, двигатели выключены перед приземлением - со слов экипажа», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что экипаж воздушного судна заслуживает представления к высоким государственным наградам.

Напомним, около 6:20 самолета А-321 совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский». По предварительной информации причиной инцидента стало попадание птицы в двигатель воздушного судна. В Кремле летчиков рейса Москва-Симферополь назвали героями, поскольку они спасли десятки жизней и сообщили, что их представят к наградам. Один из пассажиров сказал, что пилот гений, поскольку «он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолет так, что все остались живы».

Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU

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