В Кремле назвали героями пилотов, посадивших в подмосковном Жуковском самолет А321

В Кремле считают героями пилотов, экстренно посадивших самолет А-321 рейса Москва-Симферополь в поле около подмосковного аэропорта Жуковский, поскольку они спасли десятки жизней. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», - сказал представитель Кремля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726086" frameborder="0"></iframe> Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета.

Песков сообщил, что в кратчайшие сроки будут выполнены все формальности после поступления документов на награждение летчиков. Он также отметил, что говорить о точных причинах инцидента можно будет только после расследования, которое должно быть весьма оперативным.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также назвал героями команду авиалайнера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

Напомним, около 6:20 самолета А-321 рейса Москва-Симферополь «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский». По предварительной информации причиной инцидента стало попадание птицы в двигатель воздушного судна. На борту находились 233 пассажира.

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