2019-08-15T16:06:52+03:00
Происшествия

Аварийно севший в Подмосковье самолет восстановить не смогут

Об этом заявили в пресс-службе "Уральских авиалиний"
Григорий ЛЕОРДА
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Пилотам удалось посадить самолет в поле.Пилотам удалось посадить самолет в поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самолет Airbus А321, выполнявший рейс Москва-Симферопль, не подлежит восстановлению после аварийной посадки в Подмосковье. Борт приземлился в поле почти сразу после взлета из-за проблем с двигателями. По одной из версий, в механизмы попали птицы.

А321 сел на кукурузном поле без шасси. После жесткой посадки началась утечка топлива. На данный момент она устранена. Самолет был застрахован в компании "Альфастрахование", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Уральских авиалиний".

Все 226 пассажиров остались живы благодаря слаженным и правильным действиям экипажа корабля. Их на время расследования отстранили от полетов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "действия экипажа заслуживают самой высокой оценки". Он поручил подготовить документы к их награждению. Такое же предложение озвучил Александр Нерадько - глава Росавиации.

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Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

ИСТОЧНИК KP.RU

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