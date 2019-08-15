Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета выплатят по 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-15T17:23:01+03:00

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Каждому пассажиру рейса Москва-Симферополь, который аварийно приземлился в Подмосковье выплатят компенсации. Их размер уже определен - 100 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил один из руководителей аэропорта Евгений Солодилин.

Напомним, на борту в находилось 226 человек. Серьезно никто из них не пострадал. Медицинская помощь, по последним данным, потребовалась 74 людям. Медики госпитализировали лишь одну 69-летнюю женщину.

Командира корабля Дамира Юсупова и остальных членов экипажа хотят наградить государственными наградами. С таким предложением выступил глава Росавиации. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить необходимые для этого документы. По заявлению главы Росавиации экипаж вернется к полетам как только разрешат врачи, серьезных повреждений никто из них не получил.

В пресс-службе "Уральских авиалиний", которым принадлежит самолет, сообщили, что восстановить его не получится. Расшифровка самописцев займет около трех дней.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726170" frameborder="0"></iframe> «Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

ИСТОЧНИК KP.RU