2019-08-15T17:23:01+03:00
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета выплатят по 100 тысяч рублей

Об этом сообщил топ-менеджер управляющей компании аэропорта
Григорий ЛЕОРДА
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Пилотам удалось посадить огромный самолет в поле.Пилотам удалось посадить огромный самолет в поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждому пассажиру рейса Москва-Симферополь, который аварийно приземлился в Подмосковье выплатят компенсации. Их размер уже определен - 100 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил один из руководителей аэропорта Евгений Солодилин.

Напомним, на борту в находилось 226 человек. Серьезно никто из них не пострадал. Медицинская помощь, по последним данным, потребовалась 74 людям. Медики госпитализировали лишь одну 69-летнюю женщину.

Командира корабля Дамира Юсупова и остальных членов экипажа хотят наградить государственными наградами. С таким предложением выступил глава Росавиации. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить необходимые для этого документы. По заявлению главы Росавиации экипаж вернется к полетам как только разрешат врачи, серьезных повреждений никто из них не получил.

В пресс-службе "Уральских авиалиний", которым принадлежит самолет, сообщили, что восстановить его не получится. Расшифровка самописцев займет около трех дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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