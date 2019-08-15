Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321
Действия экипажа Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский, заслуживают самой высокой оценки, поэтому необходимо подготовить документы для представления их к наградам. Соответствующие заявление сделал заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", - сказал глава Кабмина.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько назвал решение пилотов посадить самолет в поле единственно верным и сообщил, что экипаж авиалайнера заслуживает представления к высоким государственным наградам. В Кремле также высоко оценили действия летчиков и назвали их героями, спасшими десятки жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что их представят к наградам в ближайшее время.
Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU