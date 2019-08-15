2019-08-15T14:36:56+03:00
Происшествия

Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321

Премьер-министр России высоко оценил действия пилотов, совершивших экстренную посадку в подмосковном Жуковском [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Действия экипажа Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский, заслуживают самой высокой оценки, поэтому необходимо подготовить документы для представления их к наградам. Соответствующие заявление сделал заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", - сказал глава Кабмина.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько назвал решение пилотов посадить самолет в поле единственно верным и сообщил, что экипаж авиалайнера заслуживает представления к высоким государственным наградам. В Кремле также высоко оценили действия летчиков и назвали их героями, спасшими десятки жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что их представят к наградам в ближайшее время.

Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
Лавров: ситуация вокруг мирного договора с Японией не является тупиковой
Глава Росавиации: решение пилотов Airbus А321 сесть на поле было единственно верным
Минтранс опубликовал новые нормы по установке дорожных камер
Российские специалисты увеличат высоту орбиты МКС на два километра
Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме
Посадка самолета "Уральские авиалинии": К медикам обратились 55 человек
Зидан может покинуть "Реал Мадрид"
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Самолет Минобороны США загорелся в Ирландии
Турецкие отели могут отказаться от системы все включено
Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети
В Microsoft признались в прослушке голосовых сообщений пользователей
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"