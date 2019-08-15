Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-15T14:36:56+03:00

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Действия экипажа Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский, заслуживают самой высокой оценки, поэтому необходимо подготовить документы для представления их к наградам. Соответствующие заявление сделал заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", - сказал глава Кабмина.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько назвал решение пилотов посадить самолет в поле единственно верным и сообщил, что экипаж авиалайнера заслуживает представления к высоким государственным наградам. В Кремле также высоко оценили действия летчиков и назвали их героями, спасшими десятки жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что их представят к наградам в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726135" frameborder="0"></iframe> Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU