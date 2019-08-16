СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-16T06:55:06+03:00

В США потерпел крушение самолет с чемпионом NASCAR и его семьей на борту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион NASCAR Дейл Эрнхардт младший потерпел крушение. Помимо автогонщика на борту находились два пилота, а также его годовалая дочка и жена. Авиакатастрофа произошла в американском городе Элизабеттаун штата Теннесси.

Как сообщает телеканал NBC, самолет потерпел крушение, когда шел на посадку. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. При жесткой посадке они выжили и были доставлены в больницу.

- Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшей оценки состояния, - сообщила сестра автогонщика Келли Эрнхардт.

Национальный совет по безопасности на транспорте направит двух следователей для осмотра места происшествия.

Напомним, что накануне в аэропорту Жуковский жесткую посадку совершил пассажирский самолет А321. На его борту находились больше 200 человек, около 70 из них обратились за медицинской помощью. ЧП обошлось без смертей. Пилоты "ювелирно" посадили аэробус в кукурузном поле.

ИСТОЧНИК KP.RU