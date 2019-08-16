2019-08-16T08:12:15+03:00
Происшествия

Свыше 1,7 тыс. человек пережидали тайфун в аэропорту Японии

Кансай отменил все рейсы и выдал пассажирам спальные мешки, чтобы они могли спокойно провести ночь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ожидается, что тайфун достигнет СахалинаОжидается, что тайфун достигнет СахалинаФото: REUTERS
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Этой ночью с четверга на пятницу, 16 августа, свыше 1,7 тысячи человек были вынуждены переждать тайфун "Кроса" в аэропорту Кансай японского города Осака.

Воздушная гавань отменила все рейсы - около 250 прилетов и вылетов - из-за непогоды и выдала пассажирам бесплатную воду и спальные мешки. Многие разместились прямо на полу в залах ожидания. К настоящему моменту аэропорт заработал в штатном режиме. Имеются незначительные изменения в расписании, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что в результате мощного тайфуна уже погиб один человек и еще не менее 40 пострадали. В 15 префектурах на западе и юго-западе Японии организована эвакуация людей.

Пока "Кроса" находится в Японском море, но постепенно смещается в сторону острова Хоккайдо. Ожидается, что к субботе, 17 августа, он дойдет до российского Сахалина.

Иностранные судна хотят переждать тайфун «Кроса» в приморской акватории. Автор видео: Оксана Лысик.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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