Свыше 1,7 тыс. человек пережидали тайфун в аэропорту Японии
Этой ночью с четверга на пятницу, 16 августа, свыше 1,7 тысячи человек были вынуждены переждать тайфун "Кроса" в аэропорту Кансай японского города Осака.
Воздушная гавань отменила все рейсы - около 250 прилетов и вылетов - из-за непогоды и выдала пассажирам бесплатную воду и спальные мешки. Многие разместились прямо на полу в залах ожидания. К настоящему моменту аэропорт заработал в штатном режиме. Имеются незначительные изменения в расписании, передает агентство Kyodo.
Сайт kp.ru писал, что в результате мощного тайфуна уже погиб один человек и еще не менее 40 пострадали. В 15 префектурах на западе и юго-западе Японии организована эвакуация людей.
Пока "Кроса" находится в Японском море, но постепенно смещается в сторону острова Хоккайдо. Ожидается, что к субботе, 17 августа, он дойдет до российского Сахалина.
Иностранные судна хотят переждать тайфун «Кроса» в приморской акватории. Автор видео: Оксана Лысик.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU