2019-08-16T12:20:50+03:00
Политика

Власти Южной Кореи потребовали от КНДР прекратить пуски ракет

Пхеньян продолжает протестовать против тесного военного сотрудничества Сеула и Вашингтона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Утром в пятницу Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядовУтром в пятницу Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядовФото: REUTERS
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Правительство Южной Кореи обратилась к властям КНДР с требованием прекратить ракетные пуски, поскольку это ведет к эскалации военной напряжённости в регионе.

Сайт kp.ru писал, что утром в пятницу, 16 августа, Пхеньян вновь выпустил два неопознанных снаряда из района Тхончхон в сторону Японского моря. Траекторию движения отследили американские и южнокорейские военные.

Совет национальной безопасности республики охарактеризовал снаряды как боеприпасы малой дальности. Других подробностей по инциденту не приводилось. Власти продолжают следить за ситуацией.

При этом, как уточняет агентство "Рёнхап", в ведомстве прекрасно осознают, что таким образом КНДР протестует против совместных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом ранее заявлял сам северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он назвал ракетные пуски предупреждением для Сеула и Вашингтона

ИСТОЧНИК KP.RU

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