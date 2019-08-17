2019-08-17T08:40:10+03:00
В мире

Покупка Гренландии может стоить Трампу половину ВВП США

Юлия САЛЬНИКОВА
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Президенту США Дональду Трампу пришлось бы выложить 10 триллионов долларов за Гренландию. Возможную стоимость островов посчитал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов. По его формуле квадратный километр земли на аналогичных островах оценивается в 5 миллионов долларов. Учитывая площадь Гренландии, а это 2 130 800 квадратных километров и уровень инфляции, российский профессор полагает, что острова стоят около 10 триллионов долларов.

- А это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность, - сказал Ордов.

Его коллега, доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, уверен, что Трамп не случайно «приценивается» к Гренландии. Здесь располагаются залежи золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти.

Напомним, о планах президента США, касающихся покупки островов, источник сообщил журналистам газеты The Wall Street Journal. Дональд Трамп интересовался покупкой Гренландии и «слушал очень внимательно», когда советники обсуждали ее богатые ресурсы».

В самой Гренландии очень удивились планам США и официально сообщили, что не продаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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