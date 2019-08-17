Экс-гендиректор телеканала «Рустави 2» создал новую телекомпанию
Бывший генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия сообщил о создании своей телекомпании «Мтавари архи».
«Основана телекомпания "Мтавари архи". Владельцем контрольного пакета акций являюсь я, ваш покорный слуга. Эта композиция долей является временной и условной», - написал на своей странице в Facebook.
В своем сообщении Гварамия пообещал, что очень скоро общественность узнает «об инвесторах, здании, частоте» новой телекомпании. «Если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии», - заключил владелец нового канала.
Напомним, решением Страсбургского суда грузинский телеканал был передан во владение бизнесмену Кибару Халваши, который уволил Гварамию, обещавшего мочиться в вино и Боржоми, продаваемые в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU