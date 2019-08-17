Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге
Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая, оправдывая противозаконные действия участников протестов в Гонконге. Соответствующие заявление сделал в субботу официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей, комментируя слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, сенатора Марко Рубио.
«Противозаконные действия, предпринимаемые в Гонконге, прежде всего насилие радикально настроенных участников протестов, серьезно нарушают правовые нормы КНР и ее специального административного района. Ряд представителей американского Конгресса обеляет подобные действия, называя их борьбой за права человека и свободу», - заявил представитель главного законодательного органа страны, подчеркнув, что подобные высказывания противозаконны и свидетельствуют о двойных стандартах.
Ранее в МИД КНР призывали Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга». Таким образом внешнеполитическое ведомство Китая отреагировало на сообщение президента Соединённых Штатов Дональд Трамп о том, что китайская армия стягивается к границе своему административному району
Напомним, протесты в Гонконге начались после попытки властей принять закона об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай, но даже после снятия документа с повестки дня массовые митинги продолжились и переросли в столкновения с полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU