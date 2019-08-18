Шойгу: Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-18T11:11:23+03:00

Глава Минобороны РФ подчернил, что «двери открыты» до тех пор, пока американские системы вооружений, нарушающие пункты ДРСМД, не появятся в Европе, Азии или Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, до тех пор, пока Соединённые Штаты не начнут установку соответствующих систем в Европе или на цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Соответствующие заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками вопрос размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман также сообщил, что американские системы могут быть развернуты в Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU