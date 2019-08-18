Шойгу: Полеты Ту-160 на Чукотку – это плановая работа, а не попытка «задирать» США

СЕГОДНЯ 23:26 2019-08-18T23:26:17+03:00

Глава Минобороны России отметил, что наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда летала раньше

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Полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 – это «нормальная плановая работа», а не попытка «задирать» военных Соединенных Штатов. Так министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос о лётно-тактических учениях, в ходе которых два бомбардировщика Ту-160 выполнили продолжительный беспосадочный перелёт из пункта дислокации в Саратовской области на аэродром Анадырь и обратно.

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полёты», - пояснил глава Минобороны в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Шойгу добавил, что американские коллеги проинформированы о полетах российской авиации: «это естественно и понятно».

«Это нормальная плановая работа, потому что – ну, как вы себе представляете – задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически», - подчеркнул министр.

Как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Шойгу сказал, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, пока Соединённые Штаты не начнут установку соответствующих систем в Европе или на цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU