Шойгу: Полеты Ту-160 на Чукотку – это плановая работа, а не попытка «задирать» США
Полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 – это «нормальная плановая работа», а не попытка «задирать» военных Соединенных Штатов. Так министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос о лётно-тактических учениях, в ходе которых два бомбардировщика Ту-160 выполнили продолжительный беспосадочный перелёт из пункта дислокации в Саратовской области на аэродром Анадырь и обратно.
«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полёты», - пояснил глава Минобороны в эфире телеканала «Россия 24».
Сергей Шойгу добавил, что американские коллеги проинформированы о полетах российской авиации: «это естественно и понятно».
«Это нормальная плановая работа, потому что – ну, как вы себе представляете – задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически», - подчеркнул министр.
Как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Шойгу сказал, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности, пока Соединённые Штаты не начнут установку соответствующих систем в Европе или на цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU