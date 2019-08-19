Иранский супертанкер Grace 1 покинул Гибралтар

СЕГОДНЯ 03:58 2019-08-19T04:10:21+03:00

Сообщается, что ходившее под флагом Панамы вышло в море под стягом Ирана и сменило название на Adrian Darya

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Задержанный властями Гибралтара в начале июля и впоследствии освобожденный иранский танкер Grace 1 в воскресенье около 23:00 по местному времени (00:00 понедельника мск)вышел в открытое море, сообщает газета The Wall Street Journal.

Причем над судном, которое ранее ходило под флагом Панамы, теперь реет государственный стяг Ирана. Изменилось также и название супертанкера: теперь Grace 1 носит имя Adrian Darya.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад рассказал, что с четверга, когда власти Гибралтара сообщили об освобождении судна, были пройдены все необходимые портовые процедуры и набрана новая команда. Танкер направляется в один из средиземноморских портов, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 августа американский суд выдал ордер на арест иранского танкера, однако Гибралтар отказался его задерживать по запросу США.

ИСТОЧНИК KP.RU