2019-08-19T08:46:50+03:00
Общество

Российским школам рекомендовано ограничить использование телефонов учениками

Минпросвещения, Роспотребнадзор и другие ведомства разработали специальное методические пособие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Борьба против мобильных уже давно идет во многих школахБорьба против мобильных уже давно идет во многих школахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения и Российская академия образования разработали методические рекомендации о порядке использования мобильных телефонов учениками школ.

Специалисты проанализировали опыт других стран и выявили, что длительное применение таких устройств связи может привести к нарушениям психики и сна, гиперактивности, раздражительности, снижению умственной работоспособности, а также ослаблению памяти и внимания. В свою очередь, использование навигационной системы смартфона ухудшает построение когнитивной пространственной карты - молодые люди запоминают не саму информацию, а место, где ее можно найти.

В связи с этим рекомендуется рассмотреть целесообразность введения практики перевода гаджетов в режим "без звука" при входе в образовательные учреждения или полное дистанцирование учеников от таких устройств на время занятий. Для этого предлагается создать специальные места хранения телефонов.

На сайте Минпросвещения уточняется, что соответствующие методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года. Памятку для обучающихся, их родителей и педагогов можно посмотреть на портале Роспотребнадзора.

"КП" писала о том, что большинство россиян выступает против полного запрета телефонов в школах, но вот против введения правил пользования гаджетами ничего не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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