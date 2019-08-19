Российским школам рекомендовано ограничить использование телефонов учениками

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-19T08:46:50+03:00

Борьба против мобильных уже давно идет во многих школах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения и Российская академия образования разработали методические рекомендации о порядке использования мобильных телефонов учениками школ.

Специалисты проанализировали опыт других стран и выявили, что длительное применение таких устройств связи может привести к нарушениям психики и сна, гиперактивности, раздражительности, снижению умственной работоспособности, а также ослаблению памяти и внимания. В свою очередь, использование навигационной системы смартфона ухудшает построение когнитивной пространственной карты - молодые люди запоминают не саму информацию, а место, где ее можно найти.

В связи с этим рекомендуется рассмотреть целесообразность введения практики перевода гаджетов в режим "без звука" при входе в образовательные учреждения или полное дистанцирование учеников от таких устройств на время занятий. Для этого предлагается создать специальные места хранения телефонов.

На сайте Минпросвещения уточняется, что соответствующие методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года. Памятку для обучающихся, их родителей и педагогов можно посмотреть на портале Роспотребнадзора.

"КП" писала о том, что большинство россиян выступает против полного запрета телефонов в школах, но вот против введения правил пользования гаджетами ничего не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU