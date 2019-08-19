Минздрав назвал регионы, где жители особенно страдают аллергией
Минздрав опубликовал данные за 2018 год по количеству людей, страдающих аллергическим ринитом (поллинозом) в разных регионах страны. Оказалось, жители кавказских республик чаще других страдают аллергическим ринитом. Причина в том, что на территории этих регионов повсеместно растет амброзия.
Рейтинг регионов-аллергиков (на 100 тыс.жителей приходится):
Чечня – 785,9 больных,
Дагестан - 459,8 человек
Карачаево-Черкесия - 431,5 человек,
Адыгея - 427,5 человек.
Наиболее благополучная обстановка (на 100 тыс.жителей):
Ненецкий автономный округ - 6,8 человек,
Архангельская область - 11,3 человек,
Крым и Севастополь - 18,3 человек,
Сахалинская область - 29,8 человек,
Мурманская область - 32,5 человек.
Согласно данным Минздрава, в 2018 году было зафиксировано 313,4 тысячи человек, страдающих поллинозом.
Отметим, что аллергический ринит – это воспалительное заболевание слизистой носа, которые вызвано аллергией на шерсть питомцев, растения и другие раздражители.
Эксперты предполагают, что кавказские республики возглавили данный рейтинг в виду распространённости на этих территориях амброзии – сильнейшего аллергена.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 26% жителей нашей страны страдают аллергией на растения, в том числе на пыльцу и пух. При этом две трети, то есть 66% россиян для устранения симптомов (чиханье, заложенность носа и сопли, покраснение глаз, слезотечение) используют противоаллергические средства. Большинство респондентов (60%) уверены, что развитие аллергии связано с плохой экологией, пишет News.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU