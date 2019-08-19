Минздрав назвал регионы, где жители особенно страдают аллергией

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-19T17:08:41+03:00

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Минздрав опубликовал данные за 2018 год по количеству людей, страдающих аллергическим ринитом (поллинозом) в разных регионах страны. Оказалось, жители кавказских республик чаще других страдают аллергическим ринитом. Причина в том, что на территории этих регионов повсеместно растет амброзия.

Рейтинг регионов-аллергиков (на 100 тыс.жителей приходится):

Чечня – 785,9 больных,

Дагестан - 459,8 человек

Карачаево-Черкесия - 431,5 человек,

Адыгея - 427,5 человек.

Наиболее благополучная обстановка (на 100 тыс.жителей):

Ненецкий автономный округ - 6,8 человек,

Архангельская область - 11,3 человек,

Крым и Севастополь - 18,3 человек,

Сахалинская область - 29,8 человек,

Мурманская область - 32,5 человек.

Согласно данным Минздрава, в 2018 году было зафиксировано 313,4 тысячи человек, страдающих поллинозом.

Отметим, что аллергический ринит – это воспалительное заболевание слизистой носа, которые вызвано аллергией на шерсть питомцев, растения и другие раздражители.

Эксперты предполагают, что кавказские республики возглавили данный рейтинг в виду распространённости на этих территориях амброзии – сильнейшего аллергена.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 26% жителей нашей страны страдают аллергией на растения, в том числе на пыльцу и пух. При этом две трети, то есть 66% россиян для устранения симптомов (чиханье, заложенность носа и сопли, покраснение глаз, слезотечение) используют противоаллергические средства. Большинство респондентов (60%) уверены, что развитие аллергии связано с плохой экологией, пишет News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU