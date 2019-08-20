2019-08-20T06:29:54+03:00
В мире

Трамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в Гренландии

Американский лидер пообещал не строить небоскреб в стране [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в ГренландииТрамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в ГренландииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в шутку выложил в своем аккаунте в Twitter фотоколлаж с 64-этажным небоскребом Trump Tower в Гренландии. Американский лидер написал, что не собирается воплощать изображение в жизнь.

- Я обещаю не делать этого в Гренландии, - написал Дональд Трамп.

Трамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в Гренландии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Трамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в ГренландииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Примечательно, что аналогичный небоскреб стоит в Лас- Вегасе. В нем расположен элитный отель.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о беседе Дональда Трампа со своими советниками на тему рентабельности покупки Гренландии. Однако тогда было неясно насколько серьезно американский лидер относится к теме. Мнение советников на этот счет расходились, как и в вопросе необходимости такого приобретения. Позже премьер- министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Трампу Гренландию никто не продаст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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