США сожалеют об освобождении иранского танкера Grace 1

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-20T10:52:09+03:00

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Соединенные Штаты сожалеют о решении властей Гибралтара освободить ранее задержанный иранский нефтяной танкер Grace 1. Такую позицию озвучил американский госсекретарь Майк Помпео.

"То, что так произошло, вызывает сожаление", — сказал политик.

По его словам, средства, вырученные от продажи находящейся на танкере нефти, пойдут на повышение благосостояния элитного иранского Корпуса стражей Исламской революции, а значит у него будет больше денег и ресурсов "для продолжения своей кампании террора", передает Fox News.

Напомним, что танкер под флагом Панамы был задержан в начале июля, когда вез сырую нефть из Ирана в Сирию в обход санкций Евросоюза. Примерно в то же время власти США заподозрили судно в содействии КСИР, а 16 августа американский суд выдал ордер на его арест.

Однако Гибралтар отказался и дальше задерживать Grace 1. Сайт kp.ru писал, что в минувший понедельник танкер вышел в открытое море, но уже под флагом Ирана и под другим названием - теперь судно носит имя Adrian Darya.

ИСТОЧНИК KP.RU