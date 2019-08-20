2019-08-20T10:52:09+03:00
Политика

США сожалеют об освобождении иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара решили больше не задерживать судно с нефтью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
США считают, что Grace 1 помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в СириюСША считают, что Grace 1 помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в СириюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты сожалеют о решении властей Гибралтара освободить ранее задержанный иранский нефтяной танкер Grace 1. Такую позицию озвучил американский госсекретарь Майк Помпео.

"То, что так произошло, вызывает сожаление", — сказал политик.

По его словам, средства, вырученные от продажи находящейся на танкере нефти, пойдут на повышение благосостояния элитного иранского Корпуса стражей Исламской революции, а значит у него будет больше денег и ресурсов "для продолжения своей кампании террора", передает Fox News.

Напомним, что танкер под флагом Панамы был задержан в начале июля, когда вез сырую нефть из Ирана в Сирию в обход санкций Евросоюза. Примерно в то же время власти США заподозрили судно в содействии КСИР, а 16 августа американский суд выдал ордер на его арест.

Однако Гибралтар отказался и дальше задерживать Grace 1. Сайт kp.ru писал, что в минувший понедельник танкер вышел в открытое море, но уже под флагом Ирана и под другим названием - теперь судно носит имя Adrian Darya.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Филиппин объявили эпидемию: 807 человек умерли из-за лихорадки денге
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
В МИД РФ сожалеют в связи с испытанием США ракеты, нарушающей ДРСМД
Миллиардер-педофил Эпштейн написал завещание за два дня до смерти
Марк Захаров попал в реанимацию с подозрением на воспаление легких
Водителей могут освободить от уплаты штрафов, присланных с задержкой
В США могут снизить налог на зарплату в рамках борьбы с кризисом
В Турции руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна
В Китае запускают массовую продажу клонированных котов
Атамбаев останется под стражей до 26 октября
Власти Гонконга создадут платформу для диалога с протестующими
В Госдуме предложили установить в школах шкафчики для вещей учащихся
Банки предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств
На западе Мексики неизвестные расстреляли шестерых человек
При обстреле турецкого конвоя в Сирии погибли три человека
Трамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в Гренландии