Власти Филиппин объявили эпидемию: 807 человек умерли из-за лихорадки денге

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-20T11:01:07+03:00

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На Филиппинах резко увеличилось число жертв лихорадки денге. С января инфекция погубила 807 человек. Еще 188 тысяч числятся как заболевшие. Китайское агентство «Синьхуа» сообщает, что цифры 2019 года вдвое превышают прошлогодние показатели по заболеванию.

Местные власти пытаются держать ситуацию под контролем, но осложняет ситуацию еще и то, что на Филиппины по –прежнему едут отдыхать туристы со всего мира. В прошлом году больше 200 россиян вернулись домой с этой страны, уже будучи зараженными лихорадкой.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу. За пять месяцев с начала года лихорадка обнаружена у 198 российских туристов.

Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке в начала августа признал, что распространение лихорадки приняло масштабы эпидемии.

Острое вирусное заболевание передается через укус комара. Насекомые в свою очередь становятся переносчиками, заражаясь от больных людей и животных. Вакцины от лихорадки не существует.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Тайланде объявили эпидемию в связи с ростом заболеваемости лихорадкой денге.

ИСТОЧНИК KP.RU