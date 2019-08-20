В Польше уничтожили свыше 420 советских памятников вне мест захоронений

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-20T12:19:28+03:00

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С 1997 года в Польше демонтировали 427 советских монументов: тогда их было 561, сейчас осталось лишь 134. Большинство из них было ликвидировано согласно новым поправкам к закону о декоммунизации, принятых в 2017 году: разбирали те памятники, которые находятся вне братских могил.

По словам российского посла в Польше Сергея Андреева, памятники советским воинам-освободителями сейчас трактуются иначе.

– Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют «советское доминирование в Польше в послевоенный период», – отметил дипломат.

Он так же подчеркнул, что Россия категорически не согласна с такими мерами, тем более, что это противоречит российско-польскому межправительственному соглашению 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Однако польская сторона намеренно игнорирует протесты и очевидно надеется, что как только памятники будут снесены, то и вопрос будет закрыт.

Перспективу забрать "ненужные" памятники в РФ тоже не рассматривается.

- Забирать памятники – значит косвенно участвовать в кампании по их устранению с польской земли. Нельзя, по нашему убеждению, и отвечать по принципу «око за око» – допускать какие-то недостойные действия в отношении польских мемориалов в России. Мы в отличие от наших оппонентов по своим международным обязательствам отвечаем, – заявил Сергей Андреев.

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, в ближайшие годы Польша не прекратит сносить «ненужные» советские мемориалы.

– В стране существует общественный консенсус по этому вопросу, и большинство поляков действительно поддерживают действия властей. Надо понимать, что русские в польской культуре изображены как вечные враги. А когда на твоей земле стоят памятники врагам, это воспринимается как ущемление суверенитета. Кроме того, если ты должен быть благодарен за что-то своим врагам, то это считается оскорбительным и недопустимым, – заявил "Известиям" эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU