2019-08-20T12:47:06+03:00
Происшествия

Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга

Он пробудет под арестом до 31 октября
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Руслан Горринг. Фото: Михаил Метцель ТАССРуслан Горринг. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Мосгорсуд принял решение оставить в СИЗО бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

- Суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы Горринга на продление ареста и отклонил ее, - сообщает ТАСС. Теперь Горринг останется в СИЗО, как минимум, до 31 октября.

На заседании защита просила отпустить его под залог в размере 10 млн рублей или отправить под домашний арест. Но суд отказал, объяснив это тем, что подсудимый прописан в отдаленном регионе России (Ингушетии).

Горринг также попросил закрыть процесс от прессы, назвав его «цирком, который невозможно выносить». Однако суд отказал и в этом ходатайстве.

Напомним, Руслана Горринга задержали 8 марта в столичном аэропорту Внуково по делу о мошенничестве. Следствие выяснило, что его настоящее имя – Руслан Ганижев. Мужчина сменил имя и фамилию после того, как в 2011 году был арестован за получение взятки в размере 5 млн рублей. На допросе он дал признательные показания, и был отпущен под подписку о невыезде. Однако после этого скрылся от следствия и сменил имя, фамилию и отчество. И под новым именем стал заместителем главы Росгеологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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