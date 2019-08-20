Вооруженный тесаком мужчина ранил трех человек в Гонконге

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-20T14:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вооруженный тесаком 50-летний мужчина напал на прохожих в Гонконге. Между ним и группой активистов завязался спор на политическую тему, который вышел из-под контроля.

Все произошло в ночь на вторник, 20 августа, в спальном районе Цэн Кван на пешеходном мосту, где последние месяцы часто собираются приверженцы демократического строя. Полиция приехала на место спустя всего четыре минуты после звонка, но мужчина уже успел ранить трех человек и скрыться.

По словам представителя пресс-службы полиции Джона Цзе, задержать злоумышленника удалось лишь днем. Его поймали на пограничном переходе между Гонконгом и материковым Китаем.

Что касается пострадавших, то наиболее серьезные травмы получила 26 летняя журналистка издания Hong Kong Economic Journal. Ее доставили в больницу с порезами шеи и спины. Состояние оценивается как критическое. Также ранения получили 35-летняя женщина и 24-летний мужчина, последнего уже отпустили домой, передает ТАСС.

Напомним, что в последние месяцы в Гонконге постоянно проходят протесты. Причиной стало рассмотрение законопроекта об экстрадиции возможных преступников в Китай. Сайт kp.ru писал, что для разрешения ситуации власти мегаполиса создадут специальную платформу для диалога со всеми сторонами конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU