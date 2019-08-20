2019-08-20T08:16:28+03:00
Политика

Власти Гонконга создадут платформу для диалога с протестующими

Формировать отдельную комиссию для расследования действий полиции на митингах руководство мегаполиса не намерено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Гонконга рассказала о создании «платформы для диалога»Глава Гонконга рассказала о создании «платформы для диалога»Фото: REUTERS
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Правительство Гонконга создаст платформу для диалога с протестующими в рамках разрешения внутриполитического кризиса. Об этом сообщила глава местной администрации Кэрри Лам.

"Мы надеемся, что эта платформа будет открытой, прямой и привлечет представителей всех слоев населения с различными политическими взглядами", - сказала она.

При этом Лэм высказалась против формирования отдельной независимой комиссии для расследования действий полиции во время митингов. По ее мнению, достаточно имеющегося механизма Независимого совета по рассмотрению жалоб на сотрудников правоохранительных органов и содействия иностранных экспертов.

К слову, уже сейчас в этот орган поступили 174 жалобы на необоснованную жестокость со стороны стражей порядка, передает South Morning China Post.

Сайт kp.ru писал, что протесты в Гонконге начались еще в июне. Участники акции выступают против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц в Китай.

В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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