2019-08-20T20:00:49+03:00
Общество

Звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс сыграет в фильме про «Евровидение» Сергея Лазарева

Его героя будет звать Александр Лемтов, прообразом которого стал российский певец
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер примерит на себя образ российского певца ДЖОРДАН ШТРАУС / INVISION / AP / REX / SHUTTERSTOCKАктер примерит на себя образ российского певца ДЖОРДАН ШТРАУС / INVISION / AP / REX / SHUTTERSTOCK
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Компания Netflix приступила к съемкам фильма о музыкальном конкурсе «Евровидение». По сюжету один из персонажей - российский певец Александр Лемтов. Создатели сериала говорят, что его прообразом стал певец Сергей Лазарев.

Российского певца сыграет Дэн Стивенс, известный по фильмам «Красавица и чудовище», «Аббатство Даунтон». Об этом сообщает Variety. В комедии Лемтов будет соперничать с дуэтом из Исландии. Роли Ларса Эрикссонга и Сигрит Эриксдоттир исполнят Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс.

Съемки проходят сразу на нескольких площадках – в Великобритании и Исладнии. Дата выхода картины пока не известна.

На «Евровидении» Лазарев занял в 2019 году третье место. Его участие в конкурсе обернулось скандалом и пересчетом голосов. В России «бронзу» Лазарева посчитали настоящей победой – певца в аэропорту встречали как героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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