Звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс сыграет в фильме про «Евровидение» Сергея Лазарева

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-20T20:00:49+03:00

Его героя будет звать Александр Лемтов, прообразом которого стал российский певец

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Компания Netflix приступила к съемкам фильма о музыкальном конкурсе «Евровидение». По сюжету один из персонажей - российский певец Александр Лемтов. Создатели сериала говорят, что его прообразом стал певец Сергей Лазарев.

Российского певца сыграет Дэн Стивенс, известный по фильмам «Красавица и чудовище», «Аббатство Даунтон». Об этом сообщает Variety. В комедии Лемтов будет соперничать с дуэтом из Исландии. Роли Ларса Эрикссонга и Сигрит Эриксдоттир исполнят Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс.

Съемки проходят сразу на нескольких площадках – в Великобритании и Исладнии. Дата выхода картины пока не известна.

На «Евровидении» Лазарев занял в 2019 году третье место. Его участие в конкурсе обернулось скандалом и пересчетом голосов. В России «бронзу» Лазарева посчитали настоящей победой – певца в аэропорту встречали как героя.

ИСТОЧНИК KP.RU