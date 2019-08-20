Звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс сыграет в фильме про «Евровидение» Сергея Лазарева
Компания Netflix приступила к съемкам фильма о музыкальном конкурсе «Евровидение». По сюжету один из персонажей - российский певец Александр Лемтов. Создатели сериала говорят, что его прообразом стал певец Сергей Лазарев.
Российского певца сыграет Дэн Стивенс, известный по фильмам «Красавица и чудовище», «Аббатство Даунтон». Об этом сообщает Variety. В комедии Лемтов будет соперничать с дуэтом из Исландии. Роли Ларса Эрикссонга и Сигрит Эриксдоттир исполнят Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс.
Съемки проходят сразу на нескольких площадках – в Великобритании и Исладнии. Дата выхода картины пока не известна.
На «Евровидении» Лазарев занял в 2019 году третье место. Его участие в конкурсе обернулось скандалом и пересчетом голосов. В России «бронзу» Лазарева посчитали настоящей победой – певца в аэропорту встречали как героя.
ИСТОЧНИК KP.RU