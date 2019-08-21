В Дании задумались о продаже Гренландии США

СЕГОДНЯ 02:17 2019-08-21T02:17:05+03:00

Королевская семья назвала условия, при которых сделка может состояться

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Члены королевской семьи Дании назвали условия, при которых Дональд Трамп сможет купить Гренладию. Интерес к острову со стороны американского лидера они даже восприняли как комплимент.

- Народ Гренландии должен и может решить свою собственную судьбу, - считает принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара.

Ее сын принц Марио Макс Шаумбург-Липпе отметил, что королевская семья поддержит решение местных жителей.

Отмечается, что стоимость Гренландии в США оценили примерно в десять триллионов долларов. Сайт kp.ru писал ранее о намерениях Трампа относительно острова, а также о том, почему президент США хочет купить Гренландию. Эксперты считают, что таким образом Вашингтон стремится взять под контроль огромные запасы нефти и газа в Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU