Опера Лос-Анджелеса начала срочное расследование обвинений Доминго в домогательствах
Опера Лос-Анджелеса сообщила, что в срочном порядке начинает «тщательное и независимое» расследование в отношении знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго, которого девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах,
По данным газеты Los Angeles Times, для «незамедлительного» расследования оперный театр нанял адвоката фирмы Gibson, Dunn & Crutcher Дебру Вонг Ян, которая являлась прокурором в центральном округе Калифорнии.
Напомним, восемь певиц и одна танцовщица обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Одна из исполнительниц театра заявили, что Доминго предлагал вступить в отношения в обмен на получение роли.
Однако, работавшая с маэстро оперная певица Светлана Касьян сообщила «КП», что Доминго никогда не приставал к женщинам. Она назвала все происходящие пиаром и завистью.
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах.
ИСТОЧНИК KP.RU