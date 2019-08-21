2019-08-21T09:51:47+03:00
В мире

Опера Лос-Анджелеса начала срочное расследование обвинений Доминго в домогательствах

Ранее девять женщин обвинили оперного певца в сексуальных домогательствах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Оперный певец Пласидо ДомингоОперный певец Пласидо ДомингоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Опера Лос-Анджелеса сообщила, что в срочном порядке начинает «тщательное и независимое» расследование в отношении знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго, которого девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах,

По данным газеты Los Angeles Times, для «незамедлительного» расследования оперный театр нанял адвоката фирмы Gibson, Dunn & Crutcher Дебру Вонг Ян, которая являлась прокурором в центральном округе Калифорнии.

Напомним, восемь певиц и одна танцовщица обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Одна из исполнительниц театра заявили, что Доминго предлагал вступить в отношения в обмен на получение роли.

Однако, работавшая с маэстро оперная певица Светлана Касьян сообщила «КП», что Доминго никогда не приставал к женщинам. Она назвала все происходящие пиаром и завистью.

Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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