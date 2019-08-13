2019-08-13T17:03:31+03:00
Звезды

Работавшая с Доминго оперная певица Касьян: Маэстро никогда не приставал! Это пиар и зависть!

Звезда Большого рассказала «КП» о домогательствах в мире музыки
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Светлана Касьян и Пласидо Доминго.Светлана Касьян и Пласидо Доминго.Фото: Личный Архив
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С ПЛАСИДО ЗНАКОМЫ МНОГО ЛЕТ

- Светлана, вы знакомы с Пласидо Доминго лично. Что скажете об этих скандальных обвинениях 30-летней давности от ряда женщин? Допускал ли он нечто подобное по отношению к вам?

- Никогда! В последний раз мы встречались с ним пару дней назад в театре «Арена-ди- Верона». А познакомились и плотно вместе работали в 2011 году, когда я с артистами ездила от Большого театра по обмену в Вашингтон. А маэстро Доминго был нашим руководителем. Могу только выразить глубокое к нему уважение. Ничего подобного никогда за ним не замечала, он ни ко мне, ни к другим девушкам не приставал. Хотя тогда я была молоденькой, яркой, ходила в откровенных нарядах. Студентки как правило одеваются более открыто, чем замужние дамы, как я сегодня (смеется). Нынешние же обвинения 30-летней давности считаю просто пиаром. И мне очень грустно, что такому человеку с потрясающей женой спустя десятилетия пытаются подложить свинью.

- Что это, происки конкурентов?

- У него нет конкурентов.

- Завистники?

- Возможно.

ДИРИЖЕР ЛОМИЛСЯ В ДВЕРЬ

- А в оперном мире домогательства встречаются часто?

- В моем случае это было дважды. Причем в Большом театре за все годы ни разу ни одного инцидента, все это происходило за границей. В Испании один известный режиссер оставил меня после репетиции и стал угрожать: «Если у нас ничего не будет, то уберу тебя из спектакля». Так и случилось - мне закрыли контракт и я понесла финансовые потери. Эта история научила меня тому, что надо завести в своем гардеробе закрытые, неброские, скромные вещи серых цветов. А второй случай произошел в прошлом году, опять за рубежом с очень известным дирижером. Это была попытка насилия. Он даже ломился в дверь моего номера в отеле, а я от стресса похудела на шесть кило. И никто из ассистентов и других коллег, которых я считала хорошими ребятами, тогда меня не защитил.

- Вы в полицию не обратились?

- Нет, сидела мышонком в номере и боялась выйти. Боялась осуждения общества и молчала. Везде же любят говорить, что ты сама виновата, мол, сексапильная, снимаешься в журналах и чего удивляешься? А надо не бояться, а защищать себя. Думаю, когда-нибудь я осмелюсь предать его имя огласке. Потому что уверена, что другие девушки страдали от него и до меня, и после.

«В ОПЕРЕ МНОГО ГЕЕВ - ЭТО РАДУЕТ»

- А есть, наверное, и те артистки, кто не против?

- Конечно, огромное количество. Они с радостью на это идут ради роли и не видят в этом ничего плохого. Да, ты получаешь роль, но ты теряешь себя. Остается только радоваться тому, что 80% мужчин в оперном мире женщинами не интересуются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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