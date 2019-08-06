Госдеп Украины подтвердил открытие дела из-за отдыха Порошенко на Мальдивах

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-06T14:00:01+03:00

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Государственное бюро расследований Украины подтвердило начало расследования нового уголовного дела об отдыхе бывшего лидера незалежной Петра Порошенко на Мальдивах по поддельным документам.

«ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины», - говорится в сообщении Госбюро в Facebook.

Ранее юрист и бывший советник экс-президента незалежной Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что что Порошенко и члены его семьи использовали для поездки в Новогодние каникулы на Мальдивы паспорта на чужие имена. Он также заявил, что собирается ходатайствовать о привлечении в качестве свидетелей сотрудников аэропорта, пограничников, охранников.

Портнов также дал показания для возбуждения нового уголовного дела в отношении Порошенко и его окружения об отмывании денег в Панаме. Таким образом, экс-президент накопил больше десятка обвинений.

ИСТОЧНИК KP.RU