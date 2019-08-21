СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-21T15:11:27+03:00

Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию Фото: REUTERS

Американские чиновники также сообщили о намерении выплатить Копенгагену единовременную крупную сумму, чтобы стимулировать сделку

Изменить размер текста: A A

Администрации президента США Дональда Трампа рассматривала возможность осуществлять ежегодные выплаты Дании в размере 600 миллионов долларов за бессрочное владение Гренландией.

Источник газеты The Washington Post уточнил, что размер выплат был определен исходя из ежегодных трат королевства на содержание автономии. Он также сообщил, что президентская администрация была готова выплатить Капенгагену единовременную крупную сумму для стимулирования сделки.

Однако, собеседник издания не рассказал сколько лет администрация собиралась выплачивать ежегодные выплаты, а также размер единовременной выплаты.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландию никто не продаст. В свою очередь глава Белого дома сообщил, что из-за отказа обсуждать продажу острова он отказывается от встречи с премьером королевства. Многие датские политики восприняли такой поступок американского лидера как не дипломатичный жест.

ИСТОЧНИК KP.RU