2019-08-21T19:37:10+03:00
В мире

Трамп назвал "неуместными" слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурдна

Накануне Метте Фредериксен прокомментировала предложение американского лидера приобрести остров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Трамп назвал "неуместными" слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурднаТрамп назвал "неуместными" слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурднаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурдна - это "неуместно и неприятно". Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне Метте Фредериксен прокомментировала идею американского лидера приобрести остров.

- Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии) ясно дал понять, что Гренландия не продается, так что все разговоры прекратились, - подчеркнула политик.

При этом Фредериксен отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту американского лидера, который запланирован на 2-3 сентября этого года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский глава Дональд Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии. Президент США связал это с отказом обсуждать продажу острова. А накануне стало известно о том, что администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена
Восьмилетний угонщик прокатился по немецкому автобану со скоростью 140 км/ч
Президент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русском
В Вологодской области вертолет задел ЛЭП и упал в воду
Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств
Ученые: возникновение психических расстройств связано с ухудшением экологии
Более половины российских работодателей отпускают заболевших сотрудников без медсправки
Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей
В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя
Германия прокомментировала заявление Трампа о возвращении к формату G8
Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов
В Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6
Правительство Германии тратит сотни миллионов евро на содержание войск США
В Госдуме оценили ситуацию на западных границах России
В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник
Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет
Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию