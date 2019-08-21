СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-21T19:37:10+03:00

Трамп назвал "неуместными" слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурдна Фото: REUTERS

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Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурдна - это "неуместно и неприятно". Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне Метте Фредериксен прокомментировала идею американского лидера приобрести остров.

- Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии) ясно дал понять, что Гренландия не продается, так что все разговоры прекратились, - подчеркнула политик.

При этом Фредериксен отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту американского лидера, который запланирован на 2-3 сентября этого года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский глава Дональд Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии. Президент США связал это с отказом обсуждать продажу острова. А накануне стало известно о том, что администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию.

ИСТОЧНИК KP.RU