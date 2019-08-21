Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

СЕГОДНЯ 04:36 2019-08-21T04:36:03+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Причиной он назвал отказ с ее стороны обсуждать продажу Гренландии. Пост об этом он сделал в своем аккаунте в Twitter.

- Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время, - сообщил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что премьер Дании заявила, что Трампу Гренландию никто не продаст. А члены королевской семьи накануне назвали условия, при которых сделка может состоятся. Сам Трамп обсуждал эту идею со своими советниками. Даже известна стоимость, в которую оценили остров.Около десяти триллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU