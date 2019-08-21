Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Причиной он назвал отказ с ее стороны обсуждать продажу Гренландии. Пост об этом он сделал в своем аккаунте в Twitter.
- Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время, - сообщил он.
Ранее сайт kp.ru писал, что премьер Дании заявила, что Трампу Гренландию никто не продаст. А члены королевской семьи накануне назвали условия, при которых сделка может состоятся. Сам Трамп обсуждал эту идею со своими советниками. Даже известна стоимость, в которую оценили остров.Около десяти триллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU