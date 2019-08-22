Премьер Дании не намерена вступать с Трампом в словесную перепалку

СЕГОДНЯ 00:52 2019-08-22T00:52:27+03:00

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что не хочет вступать с президентом США Дональдом Трампом в словесную перепалку на фоне его отказа приехать в скандинавскую страну.

- Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США. Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продается. И я полностью это поддерживаю, - сказала Фредериксен в интервью телеканалу ТВ2.

Она также отметила, что отказ даже обсуждать продажу Гренландии никак не отразится на отношениях между двумя странами. При этом премьер не считает, что ей нужно было в более мягкой форме отклонить предложение Трампа о покупке острова, вместо того, чтобы называть это «абсурдной дискуссией».

Сайт kp.ru писал ранее об идее Трампа купить Гренландию. Сначала он обсудил это со своими советниками, а потом уже заявил о своем намерении во всеуслышание. Даже разместил шуточный пост на эту тему в своем Twitter. Королевская семья Дании, к слову, тоже не осталась в стороне и назвала условия, при которых сделка может состояться. Но после отказа обсуждать продажу острова Трамп отменил встречу с премьером Дании.

ИСТОЧНИК KP.RU