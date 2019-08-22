2019-08-22T03:47:27+03:00
Общество

У футболиста Мамаева появились новые проблемы с законом

У спортсмена обнаружились долги по налогам
Мария ИГНАТЬЕВА
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У футболиста Мамаева появились новые проблемы с закономУ футболиста Мамаева появились новые проблемы с закономФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Футболисту Павлу Мамаеву после выхода из тюрьмы придется оплатить долг по налогам. У спортсмена накопилось больше 430 тысяч неоплаченных рублей.

Еще в прошлом году через суд были вынесены приказы о взыскании с Мамаева «недоимок по налогам на имущество, а также транспортный налог». Как пишет «МК», еще до того, как спортсмен ввязался в драку в центре Москвы, он не оплачивал налоги. В результате за два года он «скопил» долгов на 434 тысячи 144 рубля и 95 копеек. Решение суда вступило в силу 10 января 2019 года.

Напомним, в начале июля спортсмены прибыли в исправительную алексеевскую колонию № 4. Учреждение расположено в 80 км от родины Александра Кокорина - Валуек. В этой ИК содержатся впервые осужденные мужчины. Здесь, как и во многих всех подобных заведениях, есть футбольное поле и возможность заниматься другими видами спорта в свободное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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