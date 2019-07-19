Иран предложил в обмен на отмену санкций США пустить инспекторов на свои ядерные объекты

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-19T08:45:22+03:00

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Тегеран предложил Вашингтону в обмен на отмену американских санкций разрешить провести расширенные инспекции своих ядерных объектов, сообщает британская газета Guardian.

С таким заявлением, по данным издания, выступил перед журналистами в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который сейчас находится с визитом в Штатах. Иранский дипломат сказал, что его страна готова дополнительный протокол к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если президент США Дональд Трамп снимет все санкции.

«Если Трамп хочет большего, мы можем ратифицировать дополнительный протокол, а он может отменить санкции, введенные им», - приводит газета слова Джавада Зарифа.

Уточняется, что по условиям СВПД, упомянутый им протокол должен быть утвержден иранским парламентом через восемь лет после заключения сделки по атому – то есть, к 2023 году. А глава МИД Ирана предложил в обмен на снятие ограничений ратифицировать его уже сейчас. Однако, как отмечает издание, формально Тегеран и так соблюдает закрепленные в этом документе условия, поэтому в США могут отнестись к предложению Зарифа скептически, посчитав, что он просто «нечестно» пытается добиться ослабления санкций.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 мая, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций, а потом несколько раз их ужесточал.

ИСТОЧНИК KP.RU