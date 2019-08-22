Россия внесла огромный вклад в ликвидацию эпидемии Эбола в Гвинее
В этот четверг, 22 августа, исполняется пять лет с момента начала официального сотрудничества России и Гвинее по борьбе с инфекционными заболеваниями. За это время наша страна внесла огромный вклад в прекращение эпидемии лихорадки Эбола, и она была полностью ликвидирована.
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова рассказала, что ученым удалось разработать 18 новых диагностических препаратов, 7 из которых уже зарегистрированы в России и успешно применяются. И даже несмотря на то, что эпидемия Эболы ликвидирована, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать.
Специалисты уже разработали варианты вакцинных препаратов против вызванной вирусом болезни и выяснили, как получить эффективную гетерологичную сыворотку для экстренной профилактики лихорадки.
"Наша задача – защищать людей от инфекций и эпидемий", - приводятся слова Поповой на сайте Роспотребнадзора.
Сайт kp.ru писал, что, пока ситуация в Гвинее стабилизировалась, в Уганде и Демократической Республике Конго была зафиксирована новая вспышка. Всемирная организация здравоохранения объявила случившееся чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
ИСТОЧНИК KP.RU