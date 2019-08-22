Россия внесла огромный вклад в ликвидацию эпидемии Эбола в Гвинее

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-22T13:06:31+03:00

В Роспотребнадзоре рассказали, что сделала наша страна за пять лет сотрудничества по борьбе с инфекционными заболеваниями

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В этот четверг, 22 августа, исполняется пять лет с момента начала официального сотрудничества России и Гвинее по борьбе с инфекционными заболеваниями. За это время наша страна внесла огромный вклад в прекращение эпидемии лихорадки Эбола, и она была полностью ликвидирована.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова рассказала, что ученым удалось разработать 18 новых диагностических препаратов, 7 из которых уже зарегистрированы в России и успешно применяются. И даже несмотря на то, что эпидемия Эболы ликвидирована, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать.

Специалисты уже разработали варианты вакцинных препаратов против вызванной вирусом болезни и выяснили, как получить эффективную гетерологичную сыворотку для экстренной профилактики лихорадки.

"Наша задача – защищать людей от инфекций и эпидемий", - приводятся слова Поповой на сайте Роспотребнадзора.

Сайт kp.ru писал, что, пока ситуация в Гвинее стабилизировалась, в Уганде и Демократической Республике Конго была зафиксирована новая вспышка. Всемирная организация здравоохранения объявила случившееся чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU