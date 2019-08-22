Джонсон заверил Зеленского, что не поддержит идею возвращения России в G7

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-22T15:24:46+03:00

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В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Соединённое Королевство выступит против возвращения России в «Большую восьмерку» на первой сессии G7 в Биаррице 24-26 августа. Об этом говориться в сообщении на сайте украинского лидера.

«Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», - сказано в заявлении.

В сообщении также говорится о том, что Джонсон и Зеленский заявили о «невозможности» возвращении Москвы на международную площадку, где решаются глобальные проблемы в условиях «оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских соглашений».

В ходе разговора премьер Великобритании пригласил украинского лидера посетить Соедененное Королевство с официальным визитом.

Напомним, президенты Соединенных Штатов и Франции, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон поддержали идею возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России и договорились обсудить этот вопрос на сессии G7. В то же время Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель отметили важность Минских соглашений при обсуждении данного вопроса, а Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вернуть Крым, чтобы попасть в G8.

ИСТОЧНИК KP.RU