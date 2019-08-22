2019-08-22T22:09:40+03:00
В мире

В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят "зависимость Германии от российского газа"

Об этом накануне саммита объявили в администрации американского лидера
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят "зависимость Германии от российского газа"В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят "зависимость Германии от российского газа"Фото: REUTERS
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В Белом доме сообщили, что на саммите G7 президент США Дональд Трамп обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель "зависимость Германии от российского газа".

Также в администрации Трампа заявили, что вопрос возвращения России в формат "восьмерки" может быть поднят на встрече лидеров G7. При этом США ожидают, что о возвращении в формат попросит сама РФ.

- G7 работает на основе консенсуса, так что вопрос голосования не стоит. Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами, - подчеркнули в Белом доме, пишут "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский глава Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон хотят позвать Россию обратно в "большую восьмерку".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцелью. Он напомнил о позиции Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия не отказывается от участия в любых формата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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