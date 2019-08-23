Курс евро опустился до 72,65 рублей
Официальный курс евро к рублю, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 23 августа, потерял в цене 3 копейки. Таким образом стоимость европейской валюты опустилась до отметки в 72,65 рублей.
Американская валюта напротив укрепилась по отношению к рублю. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 65,58-65,66 рублей. В итоге «американец» подорожал на 6 копеек и торгуется за 65,66 рубля.
Напомним, на прошлой неделе курс европейской валюты резко поднялся до 74,16 рубля. Последний раз евро стоил больше 74 рублей только в начале апреля.
Однако евро и доллар начали дешеветь на торгах в минувший в четверг, 22 августа. Европейская валюта потеряла в цене 66,77 копейки и торговалась за 72,83 рубля. «Американец», потерял в цене 64,34 копейки и достиг отметки в 65,62 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU