Курс евро опустился до 72,65 рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-23T11:35:03+03:00

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Официальный курс евро к рублю, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 23 августа, потерял в цене 3 копейки. Таким образом стоимость европейской валюты опустилась до отметки в 72,65 рублей.

Американская валюта напротив укрепилась по отношению к рублю. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 65,58-65,66 рублей. В итоге «американец» подорожал на 6 копеек и торгуется за 65,66 рубля.

Напомним, на прошлой неделе курс европейской валюты резко поднялся до 74,16 рубля. Последний раз евро стоил больше 74 рублей только в начале апреля.

Однако евро и доллар начали дешеветь на торгах в минувший в четверг, 22 августа. Европейская валюта потеряла в цене 66,77 копейки и торговалась за 72,83 рубля. «Американец», потерял в цене 64,34 копейки и достиг отметки в 65,62 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU