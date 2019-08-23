2019-08-23T13:05:54+03:00
Политика

Британская газета The Guardian назвала Крым российским

Публикация была посвящена фестивалю «Таврида»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Такая подпись к крымской фотографии появилась на странице издания. Фото: The GuardianТакая подпись к крымской фотографии появилась на странице издания. Фото: The Guardian
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Известное британское издание опубликовало фотогалерею, один из снимков был сделан в Крыму на фестивале «Таврида». Именно эта фотография привлекла внимание российских журналистов. Дело даже не в самом кадре, а в подписи к нему. The Guardian «признала» Крым российским. Подпись гласила:

«Крым, Россия. Посетили идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак».

На Западе не признают результаты мартовского референдума , который прошел в Крыму в 2014 году. А недавно Президент Украины предложил Владимиру Путину «вернуть» Крым, чтобы попасть в «большую восьмерку». На заявление Зеленского ответила Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что Россия ждет от президента Украины Владимира Зеленского сигналов не в социальных сетях, а в реальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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