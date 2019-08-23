Из квартиры безработного москвича похитили 80 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-23T13:36:35+03:00

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У безработного жителя столицы, проживающего на Восточной улице, вынесли из квартиры 80 тысяч долларов. Неизвестно как вор-домушник смог проникнуть в квартиру. Пострадавший от ограбления человек обратился в правоохранительные органы накануне вечером.

- Оперативники выяснили, что неизвестный неустановленным способом проник в жилище и похитил принадлежащие заявителю 80 тысяч долларов, - передали агентству “Москва” в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 4 ст. 158) УК РФ. Ранее сайт kp.ru писал о краже из квартиры 3 миллионов рублей и коллекции семи элитных часов у замгендиректора московской электросетевой компании. Неприятная ситуация произошла также, ровно два месяца назад, с российским гендиректором французского модного дома Chanel. Злоумышленник, выкрав из кармана топ-менеджера Жака Мари Шенена телефон, потратил с помощью приложения Apple Pay около 2 миллионов рублей на шоппинг в бутиках.

ИСТОЧНИК KP.RU