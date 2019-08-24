Полиция Норвегии считает, что соратника Ассанжа искать бессмысленно, он утонул

СЕГОДНЯ 04:26 2019-08-24T04:32:59+03:00

Арьен Кампхейс в прошлом году пропал при загадочных обстоятельствах. Позже его вещи нашли в море

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Полиция Норвегии считает, что дальнейшие поиски пропавшего год назад «при загадочных обстоятельствах» соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – корреспондента организации и эксперта по кибербезопасности Арьена Кампхейса – бессмысленно. Скорее всего, он еще утонул еще тогда, в августе прошлого года.

«Полиция пришла к выводу, что мистер Кампхейс, вероятнее всего, погиб в результате несчастного случая 20 августа 2018 года во время сплава у фьорда Скьерстад», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правоохранительного ведомства в пятницу, 23 августа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по словам друзей и коллег пропавшего журналиста, в последний раз Кампхейса видели в городе Будё, откуда он собирался отправиться в Тронхейм. Позже, в сентябре, вещи соратника Ассанжа выловил в море местный рыбак, однако его тело так до сих пор и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU