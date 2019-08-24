Савченко усмотрела начало «украинизации» России

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-24T08:00:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинский язык все чаще звучит в эфире российских телеканалов, поэтому русские и украинцы вскоре начнут лучше понимать друг друга,

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. Украинский язык звучит в российских эфирах», - сказала она в интервью телеканалу NewsOne.

Савченко отметила, что ее радует такая ситуация, потому что жители России и Украины придут к лучшему взаимопониманию, «начиная с украинского или с русского языка». «Не так важно — суть в понимании», - заключила политик.

Напомним, ранее депутат заявила о необходимости «урегулировать проблемы» с Россией. По ее словам, отношения между странами испортили «безмозглые» политики и теперь Киеву придется «потратить время», чтобы урегулировать проблемы с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU